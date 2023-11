Câmara dos Estados Unidos aprova extensão do orçamento temporário

Projeto, que pode evitar paralisação do governo Joe Biden, segue para o Senado

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Senado tem até a sexta-feira, 17, para votar projeto e evitar paralisação do governo federal



A extensão do orçamento temporário foi aprovada pela Câmara dos Estados Unidos na terça-feira, com uma margem confortável de votos. Agora, o projeto de lei 336-95 seguirá para o Senado, faltando apenas alguns dias para o prazo final da meia-noite de sexta-feira, 17, a fim de evitar uma paralisação do governo federal, o shutdown. Caso seja aprovado no Senado, o projeto irá para a mesa do presidente Joe Biden para ser assinado. Mais democratas do que republicanos apoiaram o projeto, no primeiro teste de liderança do novo presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson. O projeto não contempla cortes orçamentários nem ajuda externa para Israel ou Ucrânia. No entanto, prevê financiamentos para os departamentos de Agricultura, Transportes e Assuntos de Veteranos, bem como para agências relacionadas, até o dia 19 de janeiro. Além disso, contempla financiamento para o Departamento de Defesa e o restante do governo até o dia 2 de fevereiro.