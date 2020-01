Canadá anuncia 1ª alta médica no país entre infectados pelo novo coronavírus

EFE/Rungroj Yongrit Governo segue trabalhando para retirar cidadãos canadenses que estão na província de Hubei, cuja capital é Wuhan



O primeiro dos três casos confirmados do novo coronavírus no Canadá recebeu alta médica nesta sexta-feira (31), após ser tratado durante uma semana em um hospital em Toronto, informaram autoridades da saúde.

O Sunnybrook Hospital anunciou em comunicado que a vítima, que estava internado desde 23 de janeiro, um dia após retornar da cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia, recebeu alta nesta manhã. “Ao longo da semana, seu estado de saúde melhorou até chegar ao ponto de não necessitar assistência hospitalar”, comunicou o estabelecimento.

O paciente, cuja identidade não foi divulgada, é um homem com cerca de 50 anos. Ele permaneceu isolado em uma sala com pressão negativa no hospital e, mesmo após sair, continuará a ser monitorado em casa.

O segundo caso confirmado no Canadá é da esposa dele. O casal voltou de Wuhan em 22 de janeiro com sintomas do coronavírus. Na quinta-feira, as autoridades da saúde canadense informaram que ela tem melhorado de forma progressiva.

Já o terceiro caso confirmado é de um homem de 40 anos que reside em Vancouver. Como nos outros dois casos, ele havia viajado à China.

Enquanto isso, o governo segue trabalhando para retirar cidadãos canadenses que estão na província de Hubei, cuja capital é Wuhan.

* Com EFE