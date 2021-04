Canadá anuncia novo confinamento após aumento de casos de Covid-19

O número de novas infecções pelo coronavírus aumentou em 38% na última semana e agora se situa em 2.336 contágios diários; sistema de saúde de Ontário pode entrar em colapso

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL/Archivo Chefe do comitê consultivo da Covid-19 no Canadá acredita que em breve médicos terão que escolher quais pacientes serão enviados para UTI



O Canadá anunciou nesta quinta-feira, 1, que novas restrições serão implementadas para conter o aumento de casos de Covid-19 no país. De acordo com os últimos dados, o número de novas infecções pelo coronavírus aumentou em 38% na última semana, e agora se situa em 2.336 contágios diários. Os moradores da província de Ontário, a mais populosa do país, foram instruídas a não saírem de casa nas próximas quatro semanas, exceto para comprar alimentos e remédios, realizar atividades essenciais e ir à escola. Mesmo que as pessoas sigam essas recomendações, é provável que em abril o número de pessoas em unidades de terapia intensiva na região chegue a 800, o que representa um colapso no sistema hospitalar. As afirmações foram feitas por Adalsteinn Brown, um dos chefes do comitê consultivo da Covid-19, que disse ainda que os médicos provavelmente terão que escolher quais pacientes serão enviados ou não para a UTI. Já a província vizinha de Quebec, a mais afetada do Canadá em número de mortes, impôs o fechamento de restaurantes, escolas, academias, teatros e outros estabelecimentos não essenciais até o dia 12 de abril.