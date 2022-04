Canadá aumenta ajuda humanitária à Ucrânia e dará assistência para refugiados

Novas medidas foram anunciadas por Justin Trudeau durante evento de arrecadação de fundos para a Ucrânia

EFE/ Eric Bolte Medidas foram anunciadas pelo primeiro-ministro Justin Trudeau



O governo do Canadá anunciou medidas para facilitar a chegada de refugiados ucranianos e prometeu mais de C$ 100 milhões (dólares canadenses) em ajuda a Ucrânia e países vizinhos. Segundo os canadenses, o valor será utilizado para cuidados médicos de emergência e necessidades básicas. O montante foi anunciado pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, durante uma campanha de arrecadação de fundos organizada por ele e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. “Continuamos nossos esforços para facilitar a chegada de ucranianos ao Canadá”, disse o presidente no Twitter. Com o montante recém anunciado, o Canadá já ofereceu C$ 245 milhões em assistência humanitária para a Ucrânia. Além disso, o governo dará apoio financeiro aos refugiados ucranianos e duas semanas de acomodação em hotel. “Estamos considerando fornecer assistência de 500 dólares por semana durante seis semanas”, disse o ministro da Imigração, Sean Fraser, em coletiva de imprensa

*Com informações da AFP