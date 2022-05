Canadá proibirá a entrada de Putin, Lavrov e oligarcas russos no país

Bloqueio também atinge parentes próximos do presidente, assim como centenas de funcionários de alto escalão da Rússia e indivíduos de Belarus

Alexey DANICHEV / SPUTNIK / AFP Canadá vai impedir a entrada do presidente da Rússia, Vladimir Putin, assim como do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov



O Canadá vai impedir a entrada do presidente da Rússia, Vladimir Putin, assim como do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, no país. Segundo anúncio do governo canadense, feito nesta terça-feira, 17, a restrição também atinge outros indivíduos já sancionados por Ottawa, como parentes próximas do mandatário, centenas de funcionários do alto escalão do Kremlin e oligarcas da Rússia, Belarus e da Ucrânia aliados de Putin, como, por exemplo, Roman Abramovich. O ministro da Segurança Pública do Canadá, Marco Mendicino, afirmou que frente ao “ataque brutal do regime de Putin”, proibir a entrada de indivíduos-chave da Rússia em território canadense é uma das maneiras de reivindicar responsabilidades pelos crimes cometidos na Ucrânia. As emendas de alteração às leis de imigração, apresentadas pelo governo canadense, devem ser votadas pelo Senado e pela Câmara dos Deputados antes de entrarem em vigor.

*Com EFE