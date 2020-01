Canadá confirma suspeita de coronavírus e vai repatriar cidadãos na China

Dois casos já foram confirmados no país. O governo informou que há um avião fretado para transportar os canadenses que quiserem deixar a província de Hubei, cuja capital é Wuhan

EFE Canadá monitora nova suspeita de coronavírus



O governo do Canadá confirmou nesta quarta-feira (29) um novo caso suspeito de coronavírus no país e anunciou que repatriará os canadenses que estão na região de Wuhan, na China, o epicentro do surto da doença que já matou 136 pessoas.

A suspeita, que se soma aos dois casos já confirmados em Toronto, foi registrada na província de Columbia Britânica, na costa oeste do Canadá, uma região de grande vínculo comercial com a China.

O possível infectado pelo novo coronavírus é um homem de 40 anos que viajou à China e voltou para Vancouver na semana passada. O governo do Canadá ainda espera que os exames realizados sejam analisados pelo Laboratório Nacional de Microbiologia para confirmar o caso.

Além disso, o ministro de Relações Exteriores do Canadá, François-Phillipe Champagne, disse em Ottawa que o governo conseguiu um avião fretado para transportar os cidadãos do país que quiserem deixar a província de Hubei, cuja capital é Wuhan. Faltam acertar detalhes com China para que a repatriação ocorra.

A pasta também reduzirá o número de diplomatas que estão na China em resposta à expansão do vírus para outras áreas do país. Apesar disso, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, explicou que está trabalhando para ajudar os canadenses na China.

“Veremos o que podemos fazer. Há muitos países que estão pensando diferentes formas de ajudar. É uma situação complexa, mas estamos fazendo tudo o possível para ajudar os canadenses”, afirmou Trudeau.

*Com informações da EFE