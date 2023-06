Canadá vive pior temporada de incêndios florestais do século 21

Segundo autoridades,431 incêndios estão ativos no momento em todo o país, o que força a evacuação de milhares de canadenses

ALBERTA WILDFIRE HANDOUT/EFE Fumaça já atingiu os Estados Unidos e até mesmo a Noruega



O Canadá está enfrentando a maior temporada de incêndios florestais do século XXI. O ministro de Preparação para Emergências, Bill Blair, anunciou que mais de 47 mil quilômetros quadrados forma queimados até agora durante 2023. Além disso, ele confirmou que 431 incêndios estão acontecendo em todo o território canadense. A cidade de Edson, em Alberta, teve que evacuar 8,4 mil pessoas por causa das chamas. “O incêndio está tão fora de controle que algumas equipes florestais tiveram que recuar”, disse Luc Mercier, diretor administrativo do condado de Yellowhead, onde fica Edson. “Não estão conseguindo combater este incêndio. A situação é similar na Columbia Britânica, onde milhares de pessoas deixaram suas residências. No sábado, 10, o ministro de Segurança Pública de Quebec, François Bonnardel, disse na manhã deste sábado que a situação nas partes central e noroeste da província continuava difícil, com várias cidades ameaçadas. Mais de 5 mil agentes foram enviados de outros países para ajudar a combater as chamas e são esperados outras centenas de países como Chile, Costa Rica, Portugal e Espanha. Fumaças das chamas já invadiram os Estados Unidos e chegaram até a Noruega, percorrendo todo o espaço do Oceano Atlântico.

*Com informações da AFP