Candidato independente, Kennedy Jr. insta democratas a escolherem sucessor de Biden em processo neutro

Candidato independente à presidência dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. exortou o Partido Democrata a adotar um sistema “neutro” e “aberto” para escolher o sucessor do presidente americano, Joe Biden, que desistiu de buscar a reeleição neste domingo (21). Em publicação no X (antigo Twitter), Kennedy Jr. elogiou Biden pela decisão, mas acusou os democratas de tentarem esconder o real estado de saúde do presidente. Segundo ele, os americanos agora temem que o partido manipule o processo para nomear a “imensamente impopular” vice-presidente Kamala Harris à cabeça da chapa. “Apelo ao Partido Democrata para que retome seu compromisso tradicional com a democracia e exemplifique-o com um processo aberto”, escreveu.

Mais cedo, o presidente do Comitê Nacional Democrata, Jamie Harrison, já havia informado que a legenda usará um procedimento “transparente e ordenado” para escolher um novo candidato à disputa com o republicano Donald Trump.