Candidatos a vice-presidente dos EUA terão primeiro debate televisionado em outubro

Os companheiros de chapa de Kamala Harris e Donald Trump, adversários nas eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos, concordaram em se enfrentar em pelo menos um debate televisivo, após aceitarem um convite da CBS News para o dia 1º de outubro. A CBS havia anunciado na quarta-feira (14) em sua conta na rede social X (antigo Twitter) que havia oferecido quatro debates potenciais em setembro e outubro ao governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, e ao senador republicano por Ohio, J.D. Vance. “Nos vemos no dia 1º de outubro, JD”, disse Walz, antes que a campanha de Harris confirmasse oficialmente a aceitação da data, que ocorre após o início da votação antecipada em vários estados. J.D. Vance, por sua vez, afirmou nesta quinta-feira que também aceitou o convite e sugeriu, além disso, um debate anterior, no dia 18 de setembro, que havia sido oferecido pela CNN, argumentando que “o povo americano merece o máximo de debates possível”. Havia algumas dúvidas sobre se o encontro aconteceria. Harris e Trump têm um debate previsto para o dia 10 de setembro, organizado pela ABC News, e a atual vice-presidente dos Estados Unidos já se mostrou aberta a considerar as sugestões de seu oponente para futuros enfrentamentos.

