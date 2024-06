Cão Kevin, o mais alto do mundo, morre aos três anos

Cachorro que media 97 centímetros entrou oficialmente para o livro de recordes no último dia 13 de junho

O cão Kevin, considerado o mais alto do mundo, faleceu na última quarta-feira (19), apenas seis dias após receber o título do Guinness Book, o livro dos recordes. Com apenas três anos de idade, o animal da raça dogue alemão enfrentou complicações após uma cirurgia de emergência devido a uma doença. Medindo 97 centímetros de altura, Kevin sucedeu Zeus, outro cão da mesma raça que tinha 1,04 metro e também morreu aos três anos. Tracy e Roger Wolfe, tutores de Kevin, residiam em West Des Moines, Iowa, nos Estados Unidos, onde cuidavam do animal de estimação juntamente com seus dois filhos, Alexander e Ava. Além de Kevin, a família possuía mais três cachorros, quatro gatos, bodes, galinhas e cavalos. Em um comunicado, Tracy expressou sua tristeza pela perda do cão gigante, descrevendo-o como o “melhor garoto gigante” e destacando a alegria que ele sentiu ao quebrar o recorde. A morte de Kevin foi um golpe para a família Wolfe, que se viu devastada pela perda do animal de estimação. Tracy lamentou a brevidade da vida dos cães gigantes, expressando o desejo de que pudessem viver mais tempo. A atenção e o carinho recebidos por Kevin durante sua curta vida foram lembrados com carinho pela família, que destacou a personalidade única do cão e a importância de seu recorde no Guinness Book. “Estamos muito felizes por ele ter conseguido quebrar o recorde e ter ganhado todo aquele destaque. Gostaria que essas raças gigantes, e todos os cães, pudessem viver mais do que vivem. O tempo nunca é suficiente”, disse Tracy em comunicado.

