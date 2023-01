Cápsula radioativa desaparece na Austrália e governo emite alerta

Objeto de 8mmx6mm caiu de caminhão em Perth e é considerada ‘potencialmente mortal’

Divulgação/ Department of Fire and Emergency Services WA Cápsula radioativa minúscula tem potencial mortal e mobiliza autoridades para ser encontrada



Uma cápsula radioativa minúscula se perdeu enquanto era transportada em um caminhão de uma mina para um depósito na cidade de Perth, na Austrália, e uma busca enorme foi iniciada. As autoridades emitiram um alerta para as regiões próximas porque a cápsula é “potencialmente mortal”. A carga tem 8 mm x 6 mm e pode ter caído da traseira do veículo, que percorreu um trajeto de 1.400 km. Os serviços de emergência reclamam da falta de ajuda e equipamentos mais eficazes para a busca. “Estamos usando os detectores de radiação para localizar os raios gama”, disse o superintendente do Departamento de Bombeiros, Darryl Ray. A preocupação é que a cápsula tenha se prendido na roda de outro veículo e tenha viajado ‘quilômetros de distância’. O governo esperou dois dias para informar o público. O diretor de saúde, Andrew Robertson, defendeu a decisão das autoridades dizendo que era importante vistoriar a mina e o depósito, além da rota do caminhão antes de emitir o alerta.