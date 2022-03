Carlos França: ‘Brasil não concorda com possível exclusão da Rússia do G20’

Ministro das Relações Exteriores afirmou que o governo federal desaprova sanções ‘unilaterais e seletivas’ contra o Kremlin

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 29/04/2021 Carlos França afirmou que o governo federal se opõe à proposta de excluir a Rússia do G20



O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, alegou em fala realizada no Senado Federal nesta quinta-feira, 24, que o governo Bolsonaro “não concorda” em excluir a Rússia do G20. Para o chanceler, a medida seria “ilegal perante o direito internacional” e, neste momento, é importante dialogar com o Kremlin para que instituições como a OMC (Organização Mundial do Comércio)e o G20 “possam ter o funcionamento pleno. “Temos visto o surgimento de iniciativas em diversos órgãos internacionais, inclusive naqueles de caráter técnico, no sentido de expulsar a Rússia dessas entidades ou suspender a sua participação. O Brasil tem sido claramente contrário a essas iniciativas, em consonância com a nossa posição tradicional em favor do multilateralismo e do direito internacional”, alegou o ministro.