Carro de pré-candidato a presidente do Peru é alvo de tiros

A Polícia Nacional do Peru informou que Rafael Belaúnde Llosa está fora de perigo e saiu ileso do ocorrido

O carro de Rafael Belaúnde Llosa, pré-candidato à presidência peruana, foi alvejado por três disparos nesta terça-feira (2) em Cerro Azul-Cañete, distrito a cerca de 145 km da capital Lima. Os disparos foram deferidos contra o parabrisa do lado do condutor do veículo. A Polícia Nacional do Peru informou a imprensa local que Llosa está fora de perigo e saiu ileso do ocorrido.

Em seu perfil no X (ex-Twitter), o ex-ministro do Interior Gino Costa compartilhou uma foto de Llosa com marcas de sangue e condenou o ataque. “Invetigações devem apurar o motivo do crime e a justiça deve punir os responsáveis com rapidez e rigor”, disse Costa. Ele também atribuiu ao governo peruano a responsabilidade de “garantir a segurança dos candidatos à presidência e pôr fim à violência eleitoral”.

Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la… pic.twitter.com/MLp7yajEPX — Gino Costa (@CostaGino) December 2, 2025

QUEM É FERNANDO BELAÚNDE LLOSA

O economista e empresário Fernando Belaúnde Llosa foi ministro de Energia e Minas do Peru em 2020. Pré-candidato à presidência pelo Libertad Popular, fundou o partido liberal em 2022 e apresentou como uma alternativa às agremiações de esquerda e direita “manchadas pela corrupção”.

Llosa é neto de Fernando Belaúnde Terry. Ele foi presidente do Peru de 1963 a 1968 e derrubado por um golpe militar.

INSTABILIDADE POLÍTICA NO PERU

A eleição geral do país está marcada para 12 de abril de 2026. Na ocasião, os peruanos vão eleger presidente, vice-presidente e parlamentares.

O país vive uma instabilidade política há anos. O Peru teve sete presidentes em cinco anos. Seu último líder a completar o mandato de cinco anos foi Ollanta Humala. Ele deixou o Palácio de Governo em 2016.

Atualmente, José Jerí é quem governa o Peru. Ele assumiu o cargo em outubro após Dina Boluarte ser derrubada pelo Parlamento.

