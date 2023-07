Carro voador recebe autorização para testes de voo nos Estados Unidos

Previsão é de que veículo seja disponibilizado ao público geral no final de 2025 ao valor de US$ 300 mil, aproximadamente R$ 1,5 milhão

Neofeed Projeto prevê que o automóvel tenha segurança superior ao de aeronaves e helicópteros utilizados comercialmente



Uma empresa com sede na Califórnia, Estados Unidos, irá iniciar testes de voo para um modelo de carro voador em breve. O CEO da companhia explicou que o lado do passageiro funcionará como a asa do inferior do veículo, enquanto o lado do motorista será a asa superior. O projeto prevê que o automóvel tenha segurança superior ao de aeronaves e helicópteros utilizados comercialmente. Por conta de questões legais, a empresa só conseguiu apresentar maquetes e imagens do carro, que já consegue voar. A previsão é de que o veículo seja disponibilizado ao público geral no final de 2025 ao valor de US$ 300 mil, aproximadamente R$ 1,5 milhão.

*Com informações da repórter Malu Baccarin