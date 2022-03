Casa Branca descarta visita de Biden à Ucrania durante viagem à Europa

Presidente dos EUA se encontrará com cúpula da Otan, membros da UE e G7 para discutir a invasão à Rússia

Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Joe Biden viajará para a Europa na quarta-feira, dia 23 de março



A Casa Branca descartou neste domingo, 20, uma visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Ucrânia na semana que vem, durante a sua viagem pela Europa, onde se reunirá com aliados para abordar a invasão da Rússia ao país europeu. “A viagem se concentrará no apoio ao povo ucraniano diante da invasão de Putin, mas não há planos para uma viagem à Ucrânia“, esclareceu a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, no Twitter. Biden voará para Bruxelas na quarta-feira para participar de uma cúpula da Otan, uma UE e outra do G7 na quinta-feira, esta última convocada pela Alemanha, que ocupa a presidência rotativa do grupo dos países mais industrializados do mundo. Embora a Casa Branca ainda não tenha confirmado, espera-se que o presidente faça paradas em outros países, como a Polônia, país que faz fronteira com a Ucrânia e que a vice-presidente americana, Kamala Harris, visitou na semana passada. Esta será a segunda vez que Biden participará de uma cúpula de líderes da Otan em Bruxelas. A primeira foi em 14 de junho do ano passado, da qual participou após outra do G7 em Cornwall, no sudoeste de Inglaterra. A invasão russa à Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro, após semanas de tensão na fronteira devido à acumulação de militares russos, levou à fuga de 3 milhões de refugiados e à morte de pelo menos 900 civis, de acordo com a ONU.

*Com informações da EFE