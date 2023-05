Casa Branca diz que EUA estão vivendo crise por causa de tiroteios em massa

Segundo porta-voz, em 2023, foi registrado mais de um ataque por dia; episódio mais recente aconteceu no Texas e terminou com oito vítimas fatais, incluindo um menor de idade

Brendan SMIALOWSKI / AFP Porta-voz da Casa Branca relembrou pedido de Biden para que Congresso proíba o porte de alguns tipos de armas



A Casa Branca afirmou que os Estados Unidos estão vivendo “uma crise” por causa dos recentes ataques a tiros que estão acontecendo no país. O mais recente aconteceu no último fim de semana, no Texas, onde oito pessoas, incluindo uma menor de idade, morreram durante um tiroteio. “Estamos no 128º dia de 2023 e, de acordo com todas as principais contagens, vimos o 201º tiroteio em massa este ano neste país. […] Essa é uma crise, é uma crise que os republicanos no Congresso se recusam a enfrentar. Estamos falando da maior causa de morte de crianças nos EUA, e os republicanos dizem que nada pode ser feito a respeito”, afirmou Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca, durante coletiva diária. A porta-voz enfatizou que mais de 14 mil pessoas já morreram e que estão sendo registrados mais de um ataque por dia. Jean-Pierre lembrou ainda que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao Congresso que aprove uma lei que proíbe vários tipos de armamentos. Segundo o grupo de pesquisa Gun Violence, foram registrados 202 ataques dom arma de fogo nos EUA, sendo que o grupo só considera tiroteio em massa aqueles com pelo menos quatro vítimas, fatais ou não, sem contar o autor do ataque.

*Com informações da EFE