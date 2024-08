Casa Branca relata ‘progressos’ nas negociações de trégua em Gaza

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, garantiu que ‘o ataque com foguetes e drones do Hezbollah, contra o qual Israel fez um excelente trabalho de defesa’, não atrapalhou o trabalho das equipes

As negociações sobre uma trégua na Faixa de Gaza realizadas no Cairo estão progredindo e devem continuar apesar dos conflitos entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, afirmou a Casa Branca nesta segunda-feira (26). “Continua havendo progressos”, declarou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, à imprensa, adicionando que é esperado que “estas discussões em grupo de trabalho ocorram pelo menos nos próximos dias, mas se isso vai durar mais ou terminar mais cedo, acho que realmente dependerá dos presentes”, afirmou.

“Apesar do ataque com foguetes e drones do Hezbollah no fim de semana, contra o qual Israel fez um excelente trabalho de defesa, (isso) não afetou o trabalho real das equipes no terreno que tentam alcançar este acordo de cessar-fogo”, acrescentou.