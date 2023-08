Casa desaba e é levada por rio nos EUA após cheia recorde causada por derretimento de geleira; veja vídeo

Não há registro de mortos e feridos; autoridades municipais emitiram ordens de retirada aos moradores antes que o acidente acontecesse

Reprodução/Twitter/@actus_meteo Casa desaba em rio no Alasca



Uma casa desabou e foi levada pelo rio no Alasca após cheia recorde por derretimento de geleira. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato do ocorrido. A estrutura colapsou devido a uma inundação que acomete a cidade desde sábado, quando uma empresa glacial foi rompida. Esse cenário fez com que as autoridades municipais precisassem emitir ordens de retirada aos moradores, por isso, na hora do ocorrido, não havia ninguém dentro da residência. Especialista culpam o aquecimento global e as mudanças climáticas como causas do derretimento da geleira. Segundo o Serviço nacional de Meteorologia (NWS) dos EUA, o nível da água do lago Mendenhall atingiu quase 4,6 metros no início da manhã de domingo, 6, um aumento de 91 cm em relação ao recorde anterior estabelecido em 2016. Segundo a agência ‘Associated Press’, um estudo divulgado no início deste ano descobriu que essas inundações representam um risco para 15 milhões de pessoas em todo o mundo, mais da metade delas na Índia, Paquistão, Peru e China.

😱 Des bâtiments détruits suite à une crue consécutive à la fonte du glacier Mendenhall #Alaska pic.twitter.com/jJZ7BDedjf — Actus Meteo (@actus_meteo) August 7, 2023

*Com informações da Reuters