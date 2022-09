Casal de brasileiros é encontrado morto em casa nos EUA

Após investigação, a polícia disse que houve um homicídio e um suicídio no local

Reprodução/Facebook Casal de brasileiros era de Votuporanga, no interior de São Paulo



Aline de Lima Ferreira Castro, de 38 anos, e Luiz Castro Júnior, de 44 anos, foram encontrados mortos, na sexta-feira, 2, na casa onde moravam em Hyannis, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. O casal brasileiro era de Votuporanga, no interior de São Paulo. Por volta das 2h50, a polícia recebeu chamado para atender uma ocorrência sobre assalto a residência. No entanto, após investigação, a polícia disse que houve um homicídio e um suicídio na casa. O Departamento de Polícia de Barnstable informou nas redes sociais que “o crime foi isolado na residência em Murray Way, e não há perigo para o público enquanto a investigação continua”. De acordo com a imprensa local, Aline foi encontrada com perfurações pelo corpo. Já Luiz foi achado enforcado, trancado no banheiro da casa. Em relação aos filhos do casal, de 7 e 11 anos, que estavam na casa, estão sob os cuidados da Secretaria Estadual da Criança e da Família.