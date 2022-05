Casal ganha R$ 1 bilhão em loteria britânica; maior prêmio registrado no Euromillions

Joe e Jess Thwaite não acreditaram no resultado do sorteio e precisaram olhar duas vezes para entender a quantia exata

Reprodução/Youtube/5News Joe e Jess Thwaite ganhou 184 milhões de libras na loteria europeia



Um casal britânico mudou de vida no dia 11 de maio. Joe, 49 anos, e Jess Thwaite, 44 anos, ganharam 184 milhões de libras (R$ 1 bilhão na cotação atual) na loteria europeia. Esse foi o maior prêmio da história da Euromillions, do Reino Unido. Os vencedores ficaram surpresos com o resultado e valor da premiação. “Olhei meu e-mail e tinha uma mensagem dizendo que ganhei”, contou Joe durante entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 19. “Quando vi o valor, larguei o celular. Depois peguei, olhei de novo o valor e achei que era em milhares”, acrescentou.

Joe, que trabalha como engenheiro de comunicações, relatou que ao invés de sair correndo, acordar a esposa e contar a novidade, ele segurou a emoção e esperou ela despertar para só assim falar a novidade. Quando recebeu a notícia, Jess, que administra um salão de beleza familiar, não acreditou e pensou que se tratava de uma brincadeira. O casal que estava com a casa em obras e há tempos luta com as contas, disse que essa conquista vem em um bom momento. “Esse prêmio é um grande alívio para toda minha família, temos lutado com as contas e todas essas coisas por muito tempo”, disse Jess.

Casados há 11 anos e pais de dois filhos em idade escolar, o casal diz que anda não teve muito tempo para pensar no que vão fazer, entretanto, eles já sabem que vão se afasta do trabalho, fazer bons investimentos com a quantia recebida, realizar uma viagem de verão para o Havaí e querem trazer mais conforto e estabilidade aos filhos. Quantoa reforma da casal, eles não sabem se irão continuar já que não pretendem ficar por lá.