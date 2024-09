Casamento da princesa da Noruega com o xamã americano gera controvérsia e críticas

Matrimônio veio em um momento em que a realeza norueguesa enfrenta um declínio no apoio popular, marcado por escândalos e acusações de indisciplina

A princesa Märtha Louise da Noruega, de 52 anos, casou-se, neste sábado (31) com Durek Verrett, um xamã americano24. A cerimônia, que ocorreu em Geiranger, Noruega, foi o culminar de três dias de celebrações, incluindo apresentações de artistas tanto noruegueses quanto americanos. Em 2022, Märtha Louise renunciou o aos direitos da realeza para poder viver seu relacionamento com Verrett. O casamento, no entanto, não passou sem controvérsias. A comunidade local e a mídia expressaram críticas em relação ao evento, especialmente em um momento em que a realeza norueguesa enfrenta um declínio no apoio popular, marcado por escândalos e acusações de indisciplina. O casal optou por vender os direitos das fotos do casamento para a revista britânica Hello! e a narrativa de sua história para a Netflix, o que gerou ainda mais polêmica.

Entre os convidados estavam o Rei Harald, pai da noiva, e membros da realeza sueca, mas a ausência de outros representantes da realeza europeia foi notada. Märtha Louise, que mantém seu título de princesa, já declarou ter a capacidade de se comunicar com anjos, enquanto Verrett afirma ter conexões com espíritos e utiliza um medalhão que, segundo ele, protege contra feitiços. O casal ficou noivo em 2022, e após a cerimônia, Durek Verrett não assumirá nenhum título real ou obrigações oficiais.

Em um acordo firmado em 2019, Märtha Louise e Verrett se comprometeram a não explorar sua ligação com a família real para fins comerciais. Contudo, a princesa desafiou essa diretriz ao rotular garrafas de gim com seu título, embora tenha feito alterações no rótulo posteriormente. Märtha Louise é mãe de três filhos, frutos de seu casamento anterior com Ari Behn, do qual se separou em 2017.

