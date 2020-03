Coronavírus: Casos disparam na Alemanha e chegam a 117

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Estádios de futebol da Alemanha agora têm postos com álcool gel



O número de casos confirmados de Covid-19 na Alemanha teve alta significativa, neste domingo (1º), subindo dos 66 registrados até sábado para 117, segundo informou o Robert Koch Institute, agência do governo responsável pelo assunto.

De acordo com dados oficiais, os contágios por coronavírus, a maioria leves ou assintomáticos, foram detectados em nove dos 16 estados federados do país. O ministro do Interior, Host Seehofer, descarta por enquanto o fechamento de regiões inteiras, cenário que só seria adotado “em último caso”, informou o jornal Bild.

No entanto, o ministro da Saúde, Jens Spahn, advertiu que é possível que surjam contágios mais graves conforme aumenta o número de casos no país.

O governo aprovou na sexta-feira passada uma série de medidas para reforçar o controle de viajantes que chegam por via aérea, marítima e terrestre.

As companhias de transporte aéreo e marítimo devem informar sobre o estado de saúde dos passageiros procedentes de China, Coreia do Sul, Irã, Japão e Itália.

Na sexta-feira foi cancelada a Feira Internacional de Turismo de Berlim, a maior do mundo no setor, cuja abertura estava prevista para o dia 4 de março com a participação de mais de 10 mil empresas de 180 países. Desde então, vários grandes eventos, feiras e congressos têm sido suspensos em diferentes partes do país.

O Robert Koch Institute ressalta que o uso de máscaras de proteção não é eficaz e recomenda lavar bem as mãos, evitar multidões e não apertar as mãos ao cumprimentar alguém.

A própria chanceler, Angela Merkel, já segue esta regra, como se viu em evento na sexta-feira, em Stralsund (no leste do país), no qual evitou esta forma de saudação e depois explicou que está seguindo recomendações de especialistas.

*Com Agência EFE