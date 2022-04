Casos de hepatite infantil de origem desconhecida alertam autoridades europeias

Doença foi identificada no Reino Unido, Dinamarca, Holanda e Espanha e, segundo órgãos médicos, pode exigir transplante de fígado

jcomp - br.freepik.com Organização Mundial de Saúde espera novos casos de hepatite nos próximos dias



Uma crescente onda de casos hepatite infantil de origem desconhecida tem alertado as autoridades médicas da Europa neste mês. Segundo comunicado do Centro Europeu para o Controle e para a Prevenção de Enfermidades (ECDC), além do registro de infectados no Reino Unido no início do mês de abril, a hepatite aguda também foi detectada em crianças na Dinamarca, Holanda e Espanha. Ainda não se sabe a origem exata da doença, mas estima-se que seja infecciosa devido aos quadros clínicos e epidemiológicos dos casos. A ECDC ainda afirmou que nove casos suspeitos entre crianças de 1 a 6 anos foram identificados no Alabama, nos Estados Unidos.

Na sexta-feira, 15, a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou esperar novos casos nos próximos dias, confirmando “menos de cinco” na Irlanda e três na Espanha. Contatado pela AFP, o ECDC não estava em condições de fornecer o número de casos por país. Não foram registradas mortes, mas alguns doentes no Reino Unido necessitaram de transplante de fígado. “As investigações de laboratório de todos os casos descartaram uma hepatite viral de tipo A, B, C, D e E”, segundo o ECDC.

Em 5 de abril, o Reino Unido havia notificado a OMS sobre 10 casos de hepatite grave na Escócia, antes de comunicar um total de 74 casos três dias depois (8), segundo a Organização das Nações Unidas. Entre os casos britânicos, “muitos mostravam sinais de icterícia e alguns pacientes reportaram sintomas gastrointestinais, incluindo dor abdominal, diarreia e vômitos nas semanas anteriores”, segundo o ECDC.

*Com informações da AFP