Casos de varíola dos macacos ultrapassam 41 mil no mundo, aponta OMS

Mais de 41 mil casos positivos e 12 mortes relacionados a varíola dos macacos foram registrados em 96 países. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 25, pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A maioria dos casos se concentra nos Estados Unidos. No último mês, a OMS declarou o surto da doença como emergência de saúde global. Mesmo com os novos registros, o número de casos contabilizados no mundo caiu 21% na semana encerrada em 21 de agosto. Durante este mês houve aumento de infecções, aponta o último relatório epidemiológico da OMS. “Há sinais de que o surto está diminuindo na Europa, onde uma combinação de medidas eficazes de saúde pública, mudança de comportamento e vacinação está ajudando a prevenir a transmissão”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou, até a noite de quarta-feira, 24, 4.144 casos de varíola dos macacos. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados com o maior número de confirmações da doença, com 2.640 e 508, respectivamente.