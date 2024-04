Cavalos do exército britânico escapam e causam alvoroço nas ruas de Londres

Vários cavalos do exército britânico fugiram na manhã desta quarta-feira (24), e feriram pelo menos quatro pessoas nas ruas de Londres. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o pânico das pessoas ao verem um cavalo branco coberto de sangue, acompanhado de um cavalo preto, eles disparam pelas ruas e assustam os pedestres. Os animais ultrapassaram uma motocicleta e colidiu com um táxi ao passar pelo sinal vermelho. “Vários cavalos do exército escaparam durante um exercício de rotina esta manhã”, confirmou um porta-voz das forças armadas. Conforme a agência britânica Press Association, um total de sete cavalos escaparam. Os animais “foram controlados e devolvidos ao acampamento. Vários funcionários e cavalos ficaram feridos e estão recebendo o tratamento médico adequado”, acrescentou a mesma fonte.

Às 8h25, horário local (4h25, horário de Brasília), ambulâncias interviram para auxiliar uma pessoa que havia caído de um cavalo nas localidades do Palácio de Buckingham, área em que estão dispostos estábulos e vários regimentos do exército. A equipe de saúde foi solicitada em três locais distintos e hospitalizou quatro pessoas. A imprensa britânica informou que vários cavalos foram vistos galopando livres, e, segundo fontes, um táxi e um ônibus foram atingidos pelos animais.

Conforme a pólícia, dois dos animais foram resgatados no distrito de Limehouse, sendo a mais de oito quilômetros a leste do Palácio de Buckingham.

BREAKING:

Two British military horses — one of them covered in blood — have been seen galloping loose through London.

It’s time the use and abuse of animals comes to an end.

Poor horses!

pic.twitter.com/lJjMQ2Peev

— Protect the Wild (@ProtectTheWild_) April 24, 2024