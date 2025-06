Celebração pela conquista do PSG na Champions termina com confusão e prisões em Paris

Segundo autoridades francesas, grupos de manifestantes mascarados atiraram fogos de artifício e objetos contra a polícia, que reagiu com gás lacrimogêneo

Lou Benoist/AFP Policiais de choque detêm uma pessoa enquanto torcedores do Paris Saint-Germain comemoram a vitória do PSG na final da Liga dos Campeões da UEFA



A histórica conquista do Paris Saint-Germain (PSG) na Liga dos Campeões da Europa, com uma goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão neste sábado (31), provocou uma noite de celebrações intensas — e tumultuadas — nas ruas de Paris. A polícia francesa prendeu ao menos 131 pessoas por vandalismo, confrontos e uso de artefatos pirotécnicos durante os festejos. Cerca de 50 mil torcedores se reuniram próximo ao estádio Parc des Princes para acompanhar a final em telões, enquanto milhares lotaram pontos turísticos como a avenida Champs-Élysées e a Rue de Rivoli. A Torre Eiffel foi iluminada com as cores do PSG, e os torcedores cantavam, agitavam bandeiras e soltavam fogos. Mas a celebração rapidamente deu lugar à violência em diferentes regiões da capital.

Segundo autoridades francesas, grupos de manifestantes mascarados atiraram fogos de artifício e objetos contra a polícia, que reagiu com gás lacrimogêneo. Houve correria, lojas foram depredadas e vitrines quebradas, inclusive em áreas nobres da cidade. A força policial mobilizou cerca de 5.400 agentes para conter os tumultos. O ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, condenou os atos de violência: “Bárbaros saíram às ruas de Paris para cometer crimes e provocar a polícia. Os verdadeiros fãs estão animados com o desempenho magnífico do time”, escreveu nas redes sociais.

Imagens divulgadas por veículos franceses mostram confrontos entre policiais e torcedores ainda durante o primeiro tempo da partida, próximo ao Parque dos Princes. O jogador Ousmane Dembélé, um dos destaques da equipe, também se pronunciou: “Vamos comemorar isso, mas não destruir tudo em Paris”, declarou ao Canal+.

Distúrbios também foram registrados fora da capital. Em Grenoble, no sudeste da França, quatro pessoas da mesma família foram atropeladas por um motorista durante comemorações — duas delas ficaram gravemente feridas. O suspeito se entregou à polícia. Em Munique, onde a final foi disputada, a polícia alemã teve que agir após torcedores do PSG tentarem invadir o gramado do estádio Allianz Arena. O time francês chegou a interromper sua comemoração com o troféu até que a situação fosse controlada.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA