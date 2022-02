Celebridades russas se posicionam contra a invasão à Ucrânia

Por meio das redes sociais, jornalistas e artistas anunciaram não serem a favor da guerra

ALEXANDER NEMENOV / AFP A socialite e jornalista, Ksenia Sobchak, se manifestou contra as decisões de Vladimir Putin



Celebridades russas usaram as redes sociais para se posicionarem contra a invasão da Rússia à Ucrânia. As publicações foram feitas nesta quinta-feira, 24, após Vladimir Putin dar autorização para que o exército russo atacasse os territórios ucranianos. Maksim Galkin, âncora de um jornal russo, escreveu: “Desde o início da manhã em contato com parentes e amigos da Ucrânia! Não consigo colocar em palavras o que sinto! Como isso é possível! Não pode haver justificativa para a guerra! Sem guerra!”. O cantor Valery Meladze fez uma manifestação por meio de um vídeo que compartilhou em seu Instagram, onde diz que: “O que aconteceu hoje é algo que não poderia e não deveria ter acontecido, nunca. Eu imploro que você pare as hostilidades militares e comece as negociações”.

A socialite e jornalista, Ksenia Sobchak, também se manifestou sobre o momento. Também por meio do Instagram, ela disse: “hoje eles me acordaram às seis da manhã com as palavras “Ksyusha, a guerra começou”. Não em nossa terra, sim. Com o nosso povo, sim. Todas as minhas previsões estão fodidas. Estamos todos agora presos nesta situação. Sem saída. Nós, os russos, lidaremos com as consequências de hoje por muitos anos. Agora só vou acreditar nos piores cenários. Embora eu sempre tenha sido um otimista. Embora todos aqueles que permaneceram na Rússia agora sejam otimistas. Os pessimistas já se foram. Todas as últimas notícias – no meu canal de telegrama “Bloody Lady” e “Caution News”. De acordo com informações do jornal norte-americano The New York Times, com o posicionamento contra as decisões de Vladimir Putin, todos colocam suas carreiras em risco, pois o governo controla segmentos da cultura popular da Rússia filtrando o acesso às principais redes de televisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Максим Галкин (@maxgalkinru)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valery Meladze (@meladzevalerian)