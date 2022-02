Centenas de pássaros caem mortos ao mesmo tempo em cidade do México; veja o vídeo

Vídeo gravado pelas câmeras de segurança das casas dos moradores de Chihuahua, mostra momento exato em que as aves caem sobre as casas

Reuters Centenas de pássaros caem mortos ao mesmo tempo e sem razão aparente na cidade de Chihuahua.



Na segunda-feira, 7, um vídeo viralizou na internet mostrando o momento exato em que centenas de pássaros caem mortos, sem razão aparente, em cima das casas na cidade de Chiahuahua, no México. O fato chamou atenção dos órgãos competentes que começaram a investigar para descobrir o que levou a morte dessas aves. Apesar de ainda não ter nada concrete, as investigações continuam e existem algumas hipóteses sobre o fato. Um veterinário zootécnico esteve na região e apontou que as aves, bastante conhecidas na cidade de Chihuahua, podem ter inalado fumaça tóxica, vinda de um prédio, ou terem levado um choque elétrico causado pelos cabos de alta tensão. Especialistas estão aguardando o laudo da necropsia realizada em vários animais para saber o que realmente aconteceu com esses pássaros que tem o costume de migrarem do Norte do Canadá para o Norte do México nessa época do ano em busca de temperaturas amenas.