Centenas de venezuelanos entram no Brasil após resultado das eleições no país vizinho

Desde a eleição de domingo (28) na Venezuela, o Brasil tem registrado um aumento significativo na entrada de venezuelanos no país. O número de imigrantes que atravessaram a fronteira brasileira aumentou consideravelmente após o resultado eleitoral. Na segunda-feira (29), 50 pessoas cruzaram a fronteira, número que subiu para 82 na terça-feira (30), 103 na quarta-feira (31) e 184 na quinta-feira (1º). Até o momento, foram contabilizadas 419 entradas, e a expectativa é que esse número continue a crescer nos próximos dias. A operação de contabilização desses imigrantes é realizada pelo governo federal através da Operação Acolhida, iniciada em 2018. Militares do Exército estão destacados na região de fronteira para reforçar a segurança e checar as informações. O aumento no fluxo migratório é atribuído à deterioração econômica da Venezuela, que tem levado muitos cidadãos a buscar melhores condições de vida em outros países, incluindo o Brasil.

O professor de relações internacionais Marcos Vinícius de Freitas comentou que movimentos migratórios são comuns em situações de crise econômica e política, como a que ocorre na Venezuela. Ele destacou que, apesar de ser um país rico em petróleo, a Venezuela enfrenta uma crise econômica há mais de duas décadas. Freitas também mencionou que a política externa brasileira no passado contribuiu para a atual situação. Além disso, o professor ressaltou a importância do reconhecimento dos Estados Unidos ao governo de oposição na Venezuela, o que pode influenciar ainda mais o cenário migratório e político na região. A situação complexa continua a impactar diretamente os países vizinhos, como o Brasil, que se vê desafiado a lidar com o crescente número de imigrantes.

