Centro Carter cobra divulgação das atas de votação na Venezuela

Dezessete observadores foram encaminhados para o país sul-americano para acompanhar o pleito

EFE/Miguel Gutiérrez A organização tinha representantes na capital Caracas, Barinas, Maracaibo e Valencia



A principal organização internacional que acompanhou as eleições na Venezuela, Centro Carter, solicitaram nesta segunda-feira (29), que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano divulgue as atas das mesas de votação do último domingo (28). “A informação das atas transmitidas ao CNE é indispensável para nossa avaliação [sobre o processo eleitoral] e fundamental para o povo venezuelano”, disse a organização. “Nossa missão técnica, enviada à Venezuela após convite do CNE, tem como objetivo avaliar a eleição presidencial de acordo com o marco legal venezuelano, assim como os padrões regionais e internacionais em matéria de eleições democráticas”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

17 observadores foram encaminhados para a Venezuela com ordens do Centro Carter para seguir as votações. A organização tinha representantes na capital Caracas, Barinas, Maracaibo e Valencia.

O Centro Carter é a entidade internacional com a maior quantidade de observadores, isso porque o regime chavista desconvidou a missão de observação da União Europeia.

Depois de anunciado que Nicolás Maduro havia ganho as eleições deste domingo, o CNE – controlado pelo chavismo – contestou por outros partidos e líderes regionais o resultado das votações.

The Carter Center calls upon Venezuela’s National Election Commission to immediately publish the presidential election results at the polling station level. Statement: https://t.co/bKCBIvHpXR Declaración: https://t.co/D2bF9RfJK6 — The Carter Center (@CarterCenter) July 29, 2024