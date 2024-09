Centro de Israel é atingido por míssil disparado por rebeldes huthis do Iêmen

Um míssil lançado pelos rebeldes huthis do Iêmen atingiu o centro de Israel neste domingo (15), sem causar vítimas, mas elevando as tensões na região, especialmente após quase um ano do início da guerra em Gaza. Este não é o primeiro ataque realizado pelos huthis contra Israel, que tem sido alvo de solidariedade aos palestinos desde que as operações militares israelenses começaram na Faixa de Gaza, em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu alertou que os responsáveis pelo ataque “pagarão um preço alto” pela tentativa de prejudicar o país. Segundo o Exército israelense, o míssil foi disparado do Iêmen e caiu em uma área aberta, sem causar ferimentos. A análise inicial indicou que o projétil foi atingido por um interceptador, o que provocou sua fragmentação, mas não o destruiu completamente.

Os rebeldes huthis alegaram que o ataque foi realizado com um “novo míssil balístico hipersônico” e que tinha como alvo uma posição militar em Jaffa, cidade portuária próxima a Tel Aviv. Segundo o líder dos huthis, Abdel Malek al Huti, o míssil teria ultrapassado as defesas de Israel. Além disso, o grupo advertiu que novos ataques deverão ocorrer. O Hamas celebrou a ação dos rebeldes iemenitas, afirmando que Israel “não estará seguro até que cesse sua agressão na Faixa de Gaza”. O movimento também afirmou que o ataque expõe as limitações do sistema de defesa israelense. A polícia de Israel confirmou a queda de fragmentos de um míssil de interceptação na região de Shfela, no centro do país, sem registro de feridos.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira