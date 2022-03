Centro para pessoas com deficiência é atingido por bombardeio russo

Segundo as autoridades locais, não houve feridos; esse é o terceiro ataque seguido a hospitais na Ucrânia

Handout / National Police of Ukraine / AFP Bombardeio russo a maternidade em Mariupol deixou três mortos e 17 feridos



Tropas russas atingiram nesta sexta-feira, 11, um estabelecimento para pessoas com deficiência perto de Kharkiv, na Ucrânia. “O inimigo atacou hoje um estabelecimento especializado em pessoas com deficiência perto de Oskil”, denunciou o chefe da administração regional, Oleh Sinegubov, por meio do Telegram. Segundo os primeiros balanços dos serviços de emergência, as estruturas do prédio foram destruídas no segundo e terceiro andar, mas felizmente não houve vítimas, informaram. No momento do bombardeio, 330 pessoas estavam no local. 73 foram retiradas do prédio. No Facebook, o chefe de Assuntos Sociais da região de Kharkiv, Yuri Shparaga, informou que o local está sem aquecimento, água e luz.

Esse é o terceiro bombardeio seguido a hospitais. Na quarta-feira, 9, as tropas russas atingiram um hospital em Mariupol e deixaram ao menos 17 pessoas feridas e três morreram. Na quinta-feira, 10, o prefeito da cidade de Zhytomyr informou que mais dois hospitais, sendo um deles infantil, teriam sido atingidos. “Os russos voltaram a cometer um ataque brutal contra civis”, declarou Sinegubov. “É um crime de guerra contra civis, um genocídio da nação ucraniana!”, acrescentou, em seu canal no Telegram. Para Sinegubov, o Exército russo “não tem escolha a não ser atacar, cinicamente, a população civil”, diante da resistência armada ucraniana, após mais de duas semanas de combates.