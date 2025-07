CEO da Astronomer é afastado após flagra de traição em show do Coldplay

Incidente, que ocorreu na presença de milhares de fãs, foi registrado pela “kiss cam” e rapidamente se tornou um fenômeno nas redes sociais, levando à suspensão de ambos os envolvidos

O CEO da Astronomer, Andy Byron, foi temporariamente afastado de suas funções após ser flagrado em um momento íntimo com Kristin Cabot, chefe de Recursos Humanos da empresa, durante um show do Coldplay em Boston. O incidente, que ocorreu na presença de milhares de fãs, foi registrado pela “kiss cam” e rapidamente se tornou um fenômeno nas redes sociais, levando à suspensão de ambos os envolvidos. O show, que contou com a performance do vocalista Chris Martin, teve um momento inusitado quando o casal foi exibido no telão. A reação do público foi mista, com risos e espanto, e as imagens do ocorrido se espalharam rapidamente, gerando uma série de comentários e discussões sobre a situação constrangedora.

Kristin Cabot, que ocupa o cargo de diretora de gestão de pessoas na Astronomer, também foi suspensa em decorrência do episódio. A empresa, que tem sede em Nova York e é avaliada em cerca de US$ 1 bilhão, está sob a liderança interina de Pete DeJoy enquanto a situação é analisada. Andy Byron, que é casado e pai de dois filhos, se viu em uma posição delicada após o incidente.

