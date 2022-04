Pelo menos 142 crianças já morreram na Ucrânia por causa da guerra, diz Unicef

Número de feridos já passa dos 200; Manuel Fontaine afirma que a quantidade total pode ser muito maior

Jussi Nukari / Lehtikuva / AFP Manifestação contra as crianças mortas na Ucrânia em decorrência da invasão russa



A cada dia que passa o número de mortos na Ucrânia aumenta. Sejam crianças, soldados ou civis, é possível perceber a quantidade de perda que os ucranianos vêm sofrendo. Por mais que as autoridades locais e a ONU divulguem alguns números, eles estimam que a quantidade seja muito maior. No último balanço, realizado na segunda-feira, 11, Manuel Fontaine, diretor da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) divulgou que foram registradas 142 mortes de crianças e 229 feridos. “Sabemos que esses números podem ser muito maiores, e eles foram causados por disparos ou o uso de explosivos em áreas povoadas”, disse durante participação em uma reunião de um Conselho de Segurança. Durante pronunciamento, Fontaine se mostrou preocupado com as crianças que permanecem no país. Segundo ele, cerca de 3,2 milhões estão em suas casas em toda a Ucrânia e aproximadamente metade delas estão sujeitas a ficarem sem acesso à água e comida. A ONU também fez um balanço nesta segunda sobre a quantidade de civis mortos durante o combate, são 1.842. A quantidade de feridos é de 2.493.