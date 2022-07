Céu da Austrália ganha brilho rosa e gera curiosidade nos moradores

Empresa farmacêutica Cann Group explicou que o evento aconteceu por causa de persianas esquecidas abertas em uma instalação de cannabis

Reprodução/Facebook/@TammySzumowski Brilho rosa no céu da Austrália gerou curiosidade nos moradores da região



Um brilho rosa tomou conta de parte do céu de Mildura, no estado de Victoria, na Austrália, e surpreendeu os moradores que ficaram curiosos para descobrir a razão por trás deste fenômeno. O caso logo repercutiu nas redes sociais e o mistério foi desvendado nesta semana. Conforme informado pela estação de rádio ABC Mildura Hill, a farmacêutica Cann Group, explicou que tem relação com uma instalação de cannabis na região. Segundo a empresa, na noite em que o registro foi capturada, as persianas ficaram abertas, o que expôs o tipo de iluminação que é utilizado em suas dependências. Podemos dizer com confiança que não foi uma explosão solar ou um portal interdimensional”, escreveu a Cann Group no Twitter.

We can neither confirm, nor deny, that the mysterious lights over Mildura were 𝘈𝘶𝘳𝘰𝘳𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘪𝘫𝘶𝘢𝘯𝘪𝘴. https://t.co/kb4MlXVrEh — La Trobe University (@latrobe) July 20, 2022

Em entrevista ao jornal The Guardian, o gerente sênior da empresa, Rhys Cohen, disse explicou que as plantas cannabis requerem diferentes espectros de luz para estimular o crescimento. “Uma luz de espectro vermelho é frequentemente usada. Normalmente, a instalação teria cortinas blackout que descem à noite e então bloqueiam esse brilho”, declarou Cohen. O CEO da Cann Grupo, complementou dizendo que devido ao comprimento de onda diferente que as luzes de LED refrigeradas possuem, fazem com que elas apresentem um brilho rosa. Ele ainda relatou que normalmente as persianas que fecham o local costuma fechar após o pôr do sol, mas não foi o que aconteceu naquele dia, o que fez com que o brilho fosse criado.