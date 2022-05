Céu laranja? Veja as razões do fenômeno que deixou mais de 100 hospitalizados no Iraque

Tempestades de areia e seca são as principais responsáveis pela mudança de tonalidade; país é vulnerável à mudança climática e à desertificação

GUILLAUME DECAMME / AFPTV / AFP Paisagem do Iraque ganhou um tom alaranjado com a chegada de mais uma tempestade de areia



O céu do Iraque ficou laranja neste domingo, 1, após uma tempestade de poeira passar pela região. O fenômeno deixou ao mesmo cem pessoas hospitalizadas com problemas respiratórios no centro e oeste do país, e voos foram suspensos devido à baixa visibilidade nos aeroportos que atendem a capital sagrada xiita de Najaf. Essa é a terceira vez que o céu iraquiano ganha essa tonalidade desde abril e, segundo o escritório de meteorológico do Iraque, esse fenômeno deve ser cada vez mais frequente. A principal razão por trás do céu alaranjado que tomou conta do Iraque são as tempestades de areia e poeira, frequentes durante a primavera. O diretor dos Serviços Meteorológicos, Amer Al Jabri, afirma que, provavelmente, sua frequência aumentará neste país semidesértico. “As principais causas são a falta de chuvas, a aceleração da desertificação e a ausência de cinturões verdes” em torno das cidades, capazes de atenuar seus efeitos, explicou Jabri.

O Iraque é um dos países mais vulneráveis à mudança climática e à desertificação. Especialistas dizem que esses fatores propiciam um desastre social e econômico em uma região ainda marcada pela guerra. Em novembro de 2021, o Banco Mundial estimou que, devido a isso, o país poderá sofrer uma queda de 20% de seus recursos hídricos até 2050. O Ministério do Meio Ambiente já disse que o país pode passar a enfrentar 272 dias de poeira por ano nas próximas décadas. Entretanto, isso seria minimizado com a criação de florestas que atuariam como quebra-ventos.

*Com informações da AFP