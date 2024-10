Chance de um furacão atingir Brasil é quase inexistente

Historicamente, apenas um fenômeno climático foi registrado no país, o Catarina, que atingiu o litoral dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina em março de 2004

A temperatura do oceano é um dos principais fatores para a formação de furacões, sendo necessário que a água do mar esteja acima de 27 °C



As chances de um furacão atingir o Brasil são quase inexistentes, devido à falta de condições meteorológicas necessárias para a formação desses fenômenos. A temperatura do oceano é um dos principais fatores para a formação de furacões, sendo necessário que a água do mar esteja acima de 27 °C. No Brasil, as temperaturas mais altas são registradas na costa do Nordeste, onde a água costuma chegar a 26 °C. Outro fator importante é a chamada tesoura do vento, que são mudanças bruscas de velocidade ou direção das correntes. A meteorologista Maria Clara Sassaki explica que esse fator impede a formação de fenômenos extremos no Brasil, já que os ciclones não chegam à categoria de furacão devido a outros fatores que dificultam a evolução do sistema. No Brasil, as águas do oceano ficam entre 23 °C e 25 °C, não superando 27 °C, e mesmo quando superam, não sustentam por muito tempo essa temperatura. A água aquecida é um dos principais “alimentos” para essas tempestades. Além disso, o cisalhamento dos ventos, que é a velocidade com que os ventos se movem no alto da atmosfera, é bastante presente no Brasil.

Isso acaba desintegrando uma tempestade que poderia chegar à categoria de furacão, fazendo com que ela perca força e não consiga evoluir. Esse fator também impede que um furacão formado no mar do Caribe chegue ao Brasil, já que o fenômeno precisa perder força ao ultrapassar a linha do Equador. Historicamente, apenas um furacão foi registrado no Brasil, o Catarina, que atingiu o litoral dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina em março de 2004. Este evento foi uma exceção e não a regra, destacando a raridade de furacões no país. No entanto, especialistas alertam que as mudanças climáticas estão intensificando esses fenômenos e podem influenciar na formação de furacões em áreas que normalmente estavam a salvo, como o Brasil.

Publicado por Luisa Cardoso