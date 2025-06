Chanceler da Alemanha convida Donald Trump para visita após ‘boa reunião’ nos EUA

Friedrich Merz acrescentou que este encontro preparou o terreno para futuras negociações com o republicano nas cúpulas do G7 e da Otan

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL Em um registro no X, Merz afirmou que Trump é fundamental para pôr fim à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia



Friedrich Merz, o chanceler da Alemanha, estendeu um convite a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, para que ele visite o país europeu, segundo a Deutsche Welle. A proposta foi feita durante um encontro realizado na Casa Branca nesta quinta-feira (5), onde ambos os líderes discutiram questões relevantes para a política internacional. “Volto com a sensação de ter encontrado no presidente americano alguém com quem posso conversar muito bem em nível pessoal”, disse. “Temos muito em comum, mesmo nas diferentes trajetórias profissionais que seguimos na política. Isso cria um certo vínculo.”

Merz acrescentou que esta reunião preparou o terreno para futuras negociações com Trump nas cúpulas do G7 e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Em um registro no X, Merz afirmou que Trump é fundamental para pôr fim à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. “Eu disse isso a ele hoje, em nossas conversas lá fora e no Salão Oval: ele pode pressionar a Rússia”, escreveu o líder alemão.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias