Chanceler russo diz que Biden levou relações com o país ‘à beira da ruptura’

Ministro das Relações Exteriores afirmou que discurso do presidente americano ‘não é digno de um político de alto escalão’

Ministro das Relações Exteriores da Rússia criticou discurso de Biden



O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta segunda-feira, 21, que as declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, levaram a relação com o país “à beira da ruptura”. O democrata classificou o líder russo, Vladimir Putin, como um “criminoso de guerra”. “Esse tipo de declaração do presidente americano, que não é digna de um político de alto escalão, pôs as relações russo-americanas à beira da ruptura”, disse o chanceler em comunicado. Além disso, o documento adverte que “as ações hostis contra a Rússia receberão uma resposta firme e decisiva”.

O porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, reafirmou hoje que os Estados Unidos veem “provas claras” de que os russos “intencionalmente tem os civis como alvo e realizam ataques cegos”. “Os comentários do presidente Biden da semana passada se referem ao horror da brutalidade da Rússia contra um vizinho inocente”, assinalou. Por outro lado, Ned Price não quis confirmar o risco de “ruptura” nas relações diplomáticas. “Pensamos que é importante manter canais de comunicação com a Rússia, sobretudo durante estes tempos de tensão e de conflito”, afirmou.

*Com informações da AFP