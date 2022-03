Chanceleres de Rússia e Ucrânia vão se reunir pela primeira vez desde início da guerra

Encontro vai acontecer na Turquia, na quinta-feira, 10; Ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusogluconta, vai mediar a reunião

SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP Sergey Lavrov diz que guerra nuclear está na mente do Ocidente e não da Rússia



Os chanceleres de Rússia e Ucrânia, Sergey Lavrov e Dmytro Kuleba, vão se reunir na Turquia na próxima quinta-feira, 10, para conversarem pela primeira vez sobre a invasão à Ucrânia. O encontro será realizado em Antália, na Turquia, e contará com a presença do Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu. “Ambos os ministros disseram especificamente que querem que eu participe da reunião, que acontecerá em Antália. Então, vamos conduzir isso como uma reunião trilateral. Esperamos que esta reunião seja um ponto de virada”, afirmou Cavusoglu. Apesar de ser um país que pertence à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a Turquia tem relações próximas tanto com Moscou e Kiev, por essa razão, foi o local escolhido para mediar esse encontro.

No domingo, 6, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, conversou com Vladimir Putin e pediu que declarasse um cessar-fogo, entretanto, o presidente russo disse que só vai parar com a ‘operação especial’ quando a Ucrânia parar de atacar e ceder às exigências da Rússia. Nesta segunda-feira, 7, negociadores russos e ucranianos estiveram juntos em Belarus para realizar a terceira rodada de negociações. No lado político, nada foi acordado, mas ambas as partes entenderam a necessidade de melhorar a logística para retirar os civis em segurança por meio dos corredores humanitários.