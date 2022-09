Charles III é proclamado rei do Reino Unido

Após a leitura da proclamação, o novo rei aprovou ordens no Conselho para facilitar a continuidade do governo e assinou um juramento para preservar a Igreja da Escócia

Charles III foi formalmente proclamado rei do Reino Unido na manhã deste sábado, 10. Em evento realizado nos Apartamentos de Estado do Palácio de St. James, na cidade de Londres, o presidente do Conselho de Adesão anunciou a morte do soberano, a rainha Elizabeth II, e proclamou o novo rei. Após a leitura da proclamação, Charles III aprovou ordens no Conselho para facilitar a continuidade do governo e assinou um juramento para preservar a Igreja da Escócia. “Eu vou tentar seguir o exemplo inspirador que recebi, mantendo o governo constitucional e mantendo a paz”, declarou. “Vou ser guiado pelo Conselho e pelos parlamentares. Eu estou encorajado pelo apoio constante da minha esposa. E aproveito essa oportunidade para confirmar que mantenho a tradição para entregar o governo, que estarei apoiando como Chefe de Estado. Prometo dedicar o resto da minha vida para essa tarefa pesada que me coube”, continuou Charles. Figuras importantes marcaram presença na cerimônia, como os ex-primeiros-ministros do país, Theresa May, Boris Johnson, David Cameron e Tony Blair.

Discursando para mais de 700 membros do conselho, entre eles a atual primeira-ministra, Liz Truss, Charles III homenageou sua mãe, afirmando que o reinado de Elizabeth II foi “inigualável” e prometendo seguir os mesmos passos da rainha, que morreu na última quinta-feira, 8, aos 96 anos – o dia do funeral será feriado em todo o Reino Unido, mas a data exata ainda não foi definida. “Minha mãe deu um exemplo de amor ao longo da vida e de serviço altruísta. O reinado de minha mãe foi inigualável em sua duração, dedicação e devoção”, disse Charles. “Eu vou tentar seguir o exemplo inspirador que recebi, mantendo o governo constitucional e mantendo a paz”, completou o novo rei, de 73 anos, a pessoa mais velha a assumir o trono na história do país. Após o encerramento da cerimônia no Palácio de St. James, uma nova proclamação foi lida no Royal Exchang, também em Londres. Em domingo, novos eventos devem ocorrer na Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.