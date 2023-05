Charles III quebra quatro tradições na coroação; saiba quais são

Monarca abriu mão das roupas e carruagem tradicional, reduziu o número de convidados e o tempo de cerimônia

Adrian DENNIS / AFP Charles III diz querer uma cerimônia mais econômica, mas imprensa mundial afirma que esse objetivo não foi alcançado



Apostando na reformulação da monarquia e com objetivo de dar um ar mais moderno a ela, Charles III quebrará tradições reais neste histórico 6 de maio. O monarca, que chegou ao trono depois da morte de sua mãe, em setembro do ano passado, quer uma cerimônia mais econômica. Porém, a imprensa internacional estima que ela será a mais cara da história, custando 100 milhões de libras (R$ 629 milhões, na cotação atual) O evento, menos luxuoso, é apontado com um dos motivos para o não interesse das pessoas na coroação, mesmo a maioria dos britânicos acreditando que a monarquia é melhor que um chefe de Estado (58% dos 4.592 britânicos entrevistados acreditam nisso). Apesar de singelas, algumas mudanças feitas por Charles III já representam uma quebra na tradição, a começar pela redução na lista de convidados.

Cerimônia realizada no final de semana

Diferentemente das últimas coroações, que foram realizadas durante a semana — a da rainha Elizabeth II, aconteceu em uma terça-feira, em 2 de junho de 1953, e a de George VI, pai da monarca que mais tempo ficou à frente do trono britânico, aconteceu em uma quarta-feira, em 12 de maio de 1937 —, Charles III optou por retornar o evento para o final de semana depois de 121 anos. A última coroação realizada em um final de semana foi a de Eduardo VII, em 1902.

Carruagem mais confortável

Charles III não quis utilizar a tradicional carruagem real (Gold State Coach) para ir à sua coroação. Ele preferiu ficar com a Diamond Jubilee State Coach. Mesmo com um design simples, o veículo conta com ar-condicionado, vidros elétricos e até sistema de suspensão hidráulica, que garante uma direção mais segura e estável. Segundo informações do site oficial da família real, a carruagem é feita de metais, pedaços de madeira e outros materiais de navios e edifícios históricos. Há uma conexão com a Grã-Bretanha e residências reais, incluindo o Palácio de Buckingham e o Palácio de Kensington, que trazem a sofisticação e a história.

Traje diferente

Ao contrário das coroações anteriores, em que aqueles que se preparavam para receber a coroa geralmente usavam meias e calças de seda, Charles III deverá estar vestido em um uniforme militar. Há relatos de que o monarca tenha tomado essa decisão por achar que as roupas antigas não combinam com o atual momento da sociedade.

Coroa de Camila

Camila, esposa de Charles III, também será coroada neste sábado, 6. Dispensando o rito tradicional, em que um monarca encomenda sua coroa, ela irá reciclar a peça de 1911 da Rainha Mary, que era conhecida por seu amor por joias. É a primeira vez em quase três séculos que uma coroa já existente será usada na coroação de um consorte. A decisão foi tomada “em prol da sustentabilidade e da eficácia”, informou o Palácio de Buckingham. Foram feitas mudanças “menores” para “refletir o estilo individual de Camilla” e “prestar homenagem” à falecida Elizabeth II. Foram incluídos à peça vários diamantes, os Cullinan III, IV e V, da coleção pessoal da rainha falecida, que ela costumava usar como broches.