Chefe de gabinete da Casa Branca testa positivo para Covid-19

Nos últimos três dias os casos de Covid-19 têm crescido exponencialmente nos Estados Unidos e bate recordes diários. Nesta sexta-feira, 06, o país registrou 127.021 novos casos, totalizando 9.727.345 desde o início da pandemia. Também durante a noite, a Casa Branca informou que o chefe de gabinete, Mark Meadows, testou positivo para a doença. Ele tem trabalhado na equipe do presidente Donald Trump na corrida presidencial para a reeleição. Meadows tem 61 anos e deve ficar afastado do restante da campanha republicana. No mês de outubro, Trump também contraiu o novo coronavírus e chegou a ser internado em um hospital militar, mas está recuperado.