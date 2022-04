Chefe humanitário da ONU vai para Moscou tentar impulsionar trégua na Ucrânia

Viagem acontece no domingo, 3, e depois ele vai a Kiev para discutir com as autoridades ucranianas a iniciativa de um cessar-fogo

EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI Martin Griffiths, secretario general adjunto de Assuntos Humanitários da ONU



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, informou que o chefe dos serviços humanitários da ONU, Martin Griffiths, está indo para Moscou no domingo para tentar impulsionar uma trégua na Ucrânia. Em seguida, ele deve ir até Kiev para discutir com as autoridades ucranianas a iniciativa de um cessar-fogo. Falando a repórteres, Guterres confirmou que tanto a Rússia quanto a Ucrânia concordaram em receber Griffiths para abordar sua proposta. Até agora, a Rússia rejeitou qualquer papel da ONU como mediadora e nas últimas semanas criticou repetidamente as posições de Guterres, que denunciou claramente a invasão da Ucrânia como uma grave violação da Carta das Nações Unidas. Dadas as dificuldades de intervenção no nível político, as Nações Unidas têm concentrado seus esforços no campo humanitário, com a entrega de ajuda à população ucraniana e esforços para facilitar a evacuação de civis. É nesse quadro que Guterres propôs essa ideia de um cessar-fogo, que, segundo a ONU, permitiria que a assistência fosse entregue a áreas que não podem ser alcançadas e salvaria muitas vidas.

*Com informações da EFE