Chile começa a contabilizar vota para conhecer novo presidente

Primeiros resultados do 2º turno no Chile dão ampla vantagem a Kast; Seções eleitorais para o segundo turno das eleições presidenciais no Chile começaram a fechar neste domingo às 18h locais

RAUL BRAVO / AFP Funcionários eleitorais contam os votos após o fechamento das urnas durante o segundo turno das eleições presidenciais no Estádio Nacional de Santiago



O Chile começou, na noite deste domingo (14), a contabilizar os votos da eleição para conhecer o seu novo presidente. Os chilenos escolhem o sucessor de Gabriel Boric entre a comunista moderada Jeannette Jara, que representa uma coalizão de esquerda, e o ex-deputado de extrema-direita José Antonio Kast, amplo favorito nas pesquisas.

As seções eleitorais para o segundo turno das eleições presidenciais no Chile começaram a fechar neste domingo às 18h locais (mesmo horário em Brasília). O Serviço Eleitoral (Servel) espera uma contagem rápida dos votos. Cerca de 16 milhões de eleitores foram chamados a votar de maneira obrigatória, pela primeira vez com uma multa de até 100 dólares (R$ 527, na cotação atual).

Kast, fundador do Partido Republicano e favorito nas pesquisas, prometeu um “governo de emergência” para combater o crime organizado, enquanto Jara busca dar continuidade às políticas do presidente cessante Gabriel Boric, em cujo governo atuou como ministra do Trabalho.