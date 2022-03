China acena com mudança de posição e se dispõe a ajudar em cessar-fogo na Ucrânia

Governo chinês, um dos poucos que não havia condenado a invasão autorizada por Vladimir Putin, divulgou comunicado no qual diz respeitar a ‘soberania e integridade territorial de todos os países’

O governo da China também afirmou que está 'extremamente preocupado' com o dano que o conflito causa aos civis



O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou, nesta terça-feira, 1º, que Pequim está pronta para buscar um cessar-fogo e uma solução diplomática para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Na primeira conversa de Yi com o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, a autoridade chinesa disse estar “extremamente preocupado” com os danos que o conflito no Leste Europeu causa aos civis. Em um comunicado divulgado após o diálogo, que ocorreu por telefone, o governo chinês afirmou que “a Ucrânia está disposta a fortalecer as comunicações com a China e espera que a China desempenhe um papel na realização de um cessar-fogo”, acrescentando que a nação asiática defende a “soberania e integridade territorial de todos os países”.

A manifestação de Pequim representa uma mudança de posição da China em relação à invasão da Ucrânia. Na votação da resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que condenou o ataque, os chineses se abstiveram – Índia e Emirados Árabes foram os outros dois países que não se posicionaram contra os ataques autorizados pelo presidente russo, Vladimir Putin. Além disso, a China vinha atribuindo à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a culpa pelo início da guerra. No comunicado oficial, a administração chinesa destaca que uma das prioridades, neste momento, é “evitar que o conflito aumente ou mesmo saia do controle”. “À medida que a guerra continua a se expandir, a principal prioridade é aliviar a situação para evitar que o conflito aumente ou mesmo saia do controle, especialmente para evitar danos a civis e garantir o acesso seguro e oportuno à ajuda humanitária”, diz um trecho do documento.