China confina cidade de 9 milhões de habitantes por novo surto de Covid-19

País enfrenta piores taxas de contaminação pelo coronavírus em dois anos

EFE/EPA/GT - 09/01/2022 Um trabalhador desinfeta o chão enquanto os moradores aguardam o teste de Covid-19 no município de Tianjin, na China



A China confinou a cidade de Changchun, no nordeste do país, nesta sexta-feira, 11, após um aumento de casos de Covid-19 e a confirmação de um novo surto da pandemia. A localização possui nove milhões de habitantes. Atualmente, o gigante asiático enfrenta o seu pior surto de coronavírus em dois anos. A Comissão Nacional de Saúde do país anunciou o detecção de 555 novos positivos para o coronavírus na última quinta-feira, 10, na China continental, recorde de casos diários desde o primeiro semestre de 2020. Segundo fontes oficiais, os moradores de Changchun vão ter que permanecer em suas casas e, apenas uma pessoa de cada lar vai ter permissão de sair uma vez a cada dois dias.

*Com informações da AFP