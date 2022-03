China envia US$ 790 mil em ajuda humanitária para Ucrânia

Porta-voz diplomático informou que está sendo enviado alimentos e outros itens de uso diário

Apesar de não ter condenado a invasão da Rússia à Ucrânia e ser próxima ao governo russo, a China enviou nesta quarta-feira, 9, US$ 790 mil em ajuda humanitária. O porta-voz diplomático chinês, Zhao Lijian, informou que estão sendo enviados alimentos e outros itens de uso diário. Na terça-feira, durante uma conversa com o líder francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente chinês, Xi Jinping, já havia informado que estaria mandando ajuda humanitária para o país. Desde o início da guerra em 24 de fevereiro, a China nunca classificou o ato como uma invasão e até chegou a criticar os Estados Unidos dizendo que eles seriam os responsáveis pela guerra. Mas, com o avançar das coisas, eles até esboçaram inverter o seu posicionamento e ficar do lado da Ucrânia, entretanto nada foi declarado.