China espera ter epidemia do coronavírus sob controle no fim de abril

EFE A Organização Mundial da Saúde declarou o surto do novo coronavírus emergência de saúde pública de âmbito internacional



A China espera ter o surto do novo coronavírus sob controle no fim de abril, disse nesta quinta-fera (27) o chefe da equipe de médicos especialistas da Comissão Nacional de Saúde da China, o pneumologista Zhong Nanshan.

“A China está confiante de que vai controlar o surto, em termos gerais, até o fim de abril”, disse Zhong, em entrevista. Ele garantiu que, “embora tenha havido grande surto em Wuhan, a doença não se espalhou de forma maciça em outras cidades”.

O especialista em doenças respiratórias disse que o número de casos na China começou a diminuir após 15 de fevereiro “devido à forte intervenção do Estado” e aos “cancelamentos de viagens após as férias do Ano Novo Lunar” entre 24 e 30 de janeiro, mas que foram prolongadas para evitar a propagação da doença.

Casos confirmados do novo coronavírus

Segundo os dados atualizados pela Comissão Nacional de Saúde da China, até a meia-noite no horário local, a China somava um total de 2.744 mortos e 78.497 casos confirmados. Entre os casos confirmados, 43.258 ainda estão ativos e 8.346 encontram-se em estado grave.

Mais de 32.400 pessoas já receberam alta após superar a doença, mas há registro de mortes no Irã, na Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, em Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial da Saúde declarou o surto do novo coronavírus emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia — após um aumento repentino de casos na Itália, Coreia do Sul e no Irã nos últimos dias.

*Com informações da Agência Brasil