China inicia confinamento parcial em Xangai para conter surto recorde de Covid-19

Cidade é a mais populosa do país e se tornou o principal foco de infecção pelo coronavírus nas últimas semanas; nesta segunda foi registrado o maior número de pessoas infectadas em 24 horas: 3,5 mil

China vem confinando as pessoas em suas casas em várias cidades do país há semanas para conter novos recordes de contágios



Xangai, a cidade mais populosa da China, com 25 milhões de habitantes, inicia nesta segunda-feira, 28, um confinamento parcial e escalonado em duas fases que durará até 5 de abril para conter o pior surto de Covid-19 já registrado na cidade desde o início da pandemia. A cidade se tornou nas últimas semanas o principal foco de infecção pelo coronavírus no país e registrou nesta segunda o novo recorde de 3,5 mil contágios em 24 horas. A área da cidade confinada a partir de hoje é o distrito leste, conhecido como Pudong, que inclui o principal aeroporto internacional, e o distrito financeiro da cidade. O confinamento prosseguirá até sexta-feira, 1º de abril, quando passará a ser aplicado no setor mais populoso Puxi, a zona oeste da cidade.

No caso de Xangai, o governo tentou evitar os fechamentos severos aplicados em outras cidades recentemente, optando por confinamentos direcionados para não afetar a economia de Xangai. Como justificativa, as autoridades anunciaram que adotaram “passos para conter a propagação da epidemia, garantir o bem-estar e a saúde das pessoas e erradicar as infecções o mais rápido possível”. O anúncio foi feito no último domingo e provocou uma corrida aos mercados com moradores cada vez mais irritados com a incapacidade das autoridades de conter o foco da doença após três semanas de medidas restritivas em várias outras cidades e partes da China. Não foi explicado de que maneira as medidas afetarão o transporte aéreo ou o porto da cidade.